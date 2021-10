Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt zum Wochenstart

Seit etwa drei Wochen bewegt sich die Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg auf ähnlichem Niveau. Am Montag gibt es einen leichten Rückgang. Für Ungeimpfte wird es teuer.

Die Änderungen von Tag zu Tag sind bei der Corona-Inzidenz im Augsburger Land seit Ende September nicht mehr ganz so stark wie noch im Spätsommer. Seitdem liegt der Landkreis auch wieder stabil unter 100. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montag für den Landkreis Augsburg eine Inzidenz von 76,2. Am Sonntag hatte sie noch minimal höher gelegen.

Bundesweit liegt die Inzidenz bei 67.

Jetzt müssen Ungeimpfte den Corona-Test selbst bezahlen

Teuer wird es jetzt für diejenigen, die nicht geimpft oder genesen sind und weiterhin am öffentlichen Leben teilnehmen wollen. Für Volksfeste etwa oder Restaurantbesuche brauchen sie einen negativen Test. Die sind jetzt in den meisten Fällen kostenpflichtig. In einer Neusässer Apotheke beispielsweise betragen die Kosten ab Montag für Selbstzahlerinnen und Selbstzahler 15 Euro.

Die Krankenhaus-Ampel leuchtet grün

Für die Corona-Regeln ist vor allem die Situation in den Kliniken entscheidend, es gilt die sogenannte Krankenhaus-Ampel. Sie schaltet auf gelb, wenn bayernweit innerhalb einer Woche 1200 oder mehr Covid-Patientinnen oder -Patienten im Krankenhaus landen. Rot wird die Ampel, wenn im Bundesland 600 Menschen mit Corona gleichzeitig auf der Intensivstation sind. Aktuell leuchtet sie grün, nur etwa 239 Corona-Fälle kamen laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zuletzt in die Klinik. 251 Intensivbetten sind von Menschen mit Corona belegt. Bei beiden Werten sinkt die Tendenz.

In Augsburg gibt es laut Intensivregister aktuell 97 Intensivbetten. 14 Corona-Fälle gibt es dort, vier werden invasiv beatmet. Auf der Intensivstation im Augsburger Land gibt es laut Intensivregister aktuell fünf Corona-Fälle bei nur zehn Intensivbetten insgesamt.

Die Inzidenz liegt in der Stadt Augsburg bei 97. Aichach-Friedberg: 88, Dillingen: 79, Donau-Ries: 88, Günzburg: 90, Landsberg: 101, Ostallgäu: 110, Unterallgäu: 85. (AZ)