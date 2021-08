Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt

Im Landkreis Augsburg liegt die Corona-Inzidenz nun auf dem höchsten Stand seit Anfang Juni.

Höher war die Inzidenz im Augsburger Land zuletzt am 2. Juni. Damals wurde der Wert Tag für Tag geringer, jetzt steigt die Kurve wieder deutlich an. Das Robert Koch-Institut ( RKI) meldet am Freitag einen Wert von 27,6. Am Donnerstag lag die Inzidenz noch bei 25.

Bundesweit steigt die Inzidenz rasant weiter und liegt nun bei 49.

Viele Gemeinden im Landkreis Augsburg sind corona-frei

21 von 46 Gemeinden im Augsburger Land haben aktuell keinen aktiven Corona-Fall. Bei fünf Gemeinden gab es laut Landratsamt in den vergangenen beiden Wochen wieder eine zweistellige Zahl an Infektionen. Gersthofen führt die Liste an, mit 22 aktiven Fällen.

Das sind die aktuellen Corona-Regeln im Landkreis Augsburg

Aktuell gelten im Augsburger Land diese Regeln:

Kontakte Zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten dürfen sich treffen. Kinder bis 14 Jahre sowie vollständig Geimpfte und Genesene zählen nicht mit. Allerdings nur bei privaten Treffen und Veranstaltungen, bei öffentlichen Veranstaltungen werden sie mit eingerechnet.

Zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten dürfen sich treffen. Kinder bis 14 Jahre sowie vollständig Geimpfte und Genesene zählen nicht mit. Allerdings nur bei privaten Treffen und Veranstaltungen, bei öffentlichen Veranstaltungen werden sie mit eingerechnet. Veranstaltungen Geburtstags-, Hochzeits-, Trauerfeiern oder Vereinssitzungen mit einem begrenzten und vorher geladenen Personenkreis sind wieder möglich. Im Außenbereich dürfen 100 Personen zusammenkommen, im Innenbereich 50.

Geburtstags-, Hochzeits-, Trauerfeiern oder Vereinssitzungen mit einem begrenzten und vorher geladenen Personenkreis sind wieder möglich. Im Außenbereich dürfen 100 Personen zusammenkommen, im Innenbereich 50. Schulen und Kitas Uneingeschränkter Präsenzunterricht an allen Schulen und in allen Klassenstufen. Die Maskenpflicht beim Sport entfällt, die Testpflicht bleibt bestehen. Kitas und organisierte Spielgruppen dürfen zum Normalbetrieb zurückkehren.

Uneingeschränkter Präsenzunterricht an allen Schulen und in allen Klassenstufen. Die Maskenpflicht beim entfällt, die Testpflicht bleibt bestehen. Kitas und organisierte Spielgruppen dürfen zum Normalbetrieb zurückkehren. Handel Geschäfte mit Kundenverkehr sind mit Hygienekonzept allgemein geöffnet. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Anbieter von körpernahen Dienstleistungen müssen die Kontaktdaten ihrer Kunden notieren.

Geschäfte mit Kundenverkehr sind mit Hygienekonzept allgemein geöffnet. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Anbieter von müssen die Kontaktdaten ihrer Kunden notieren. Gastronomie Die Innen- und Außengastronomie darf wieder von 5 bis 1 Uhr öffnen. Die aktuelle Kontaktbeschränkung gilt auch für die Zusammenkunft am Tisch. Es gibt keine Testpflicht, aber die Maskenpflicht sowie die Kontaktdatenerhebung bleiben bestehen. Reine Schankwirtschaften dürfen nur im Außenbereich öffnen.

Die Innen- und Außengastronomie darf wieder von 5 bis 1 Uhr öffnen. Die aktuelle Kontaktbeschränkung gilt auch für die Zusammenkunft am Tisch. Es gibt keine Testpflicht, aber die Maskenpflicht sowie die Kontaktdatenerhebung bleiben bestehen. Reine Schankwirtschaften dürfen nur im Außenbereich öffnen. Kultur Veranstaltungen unter freiem Himmel sind für bis zu 1500 Personen bei fester Bestuhlung und Kontaktdatenerhebung möglich. 200 Gäste dürfen ohne festen Sitzplatz rein. Drinnen dürfen bis zu 1000 Personen an Kulturveranstaltungen teilnehmen. Geimpfte und Genesene werden mitgezählt.

Veranstaltungen unter freiem Himmel sind für bis zu 1500 Personen bei fester Bestuhlung und Kontaktdatenerhebung möglich. 200 Gäste dürfen ohne festen Sitzplatz rein. Drinnen dürfen bis zu 1000 Personen an Kulturveranstaltungen teilnehmen. Geimpfte und Genesene werden mitgezählt. Sport Es darf Sport jeder Art ohne Personenbegrenzung stattfinden. In der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz bei 56, hier gelten ab Montag wohl strengere Regeln. Aichach-Friedberg: 24, Dillingen: 55, Donau-Ries: 43, Günzburg: 38, Landsberg: 18, Ostallgäu: 45, Unterallgäu: 37. (mjk)

Lesen Sie dazu auch