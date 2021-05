Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt minimal

Nach einem zweiwöchigen Abwärtstrend steigt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg erstmals wieder leicht an. Und es gibt einen neuen Todesfall.

Zwei Wochen lang kannte der Landkreis Augsburg bei der Corona-Inzidenz nur eine Richtung: nach unten. Jetzt steigt der Wert leicht an. Das RKI (RKI) meldet am Freitag einen Wert von 38,3. Am Donnerstag hatte die Inzidenz bei 37,9 gelegen.

Das Coronavirus fordert im Kreis Augsburg weiter Todesopfer

Auch einen neuen Todesfall gibt es im Augsburger Land zu beklagen. 221 Menschen starben hier seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona. 155 davon waren laut RKI über 80 Jahre alt.

Neun der 46 Gemeinden im Landkreis haben es geschafft, in den vergangenen zwei Wochen keinen einzigen Corona-Fall zu haben: Allmannshofen, Ehingen, Heretsried, Kleinaitingen, Mickhausen, Oberottmarshausen, Scherstetten, Thierhaupten, Wehringen. Die meisten aktiven Fälle gibt es zur Zeit in Königsbrunn, die zweitmeisten in Gersthofen.

Bald sind im Kreis Augsburg die nächsten Lockerungen möglich

Bleibt die Inzidenz im Augsburger Land unter 50, könnten schon am Montag die nächsten Lockerungen anstehen. Läden dürften dann auch wieder Kunden reinlassen, die nicht vorher einen Einkaufstermin vereinbart haben.

Nach den Pfingstferien soll außerdem wieder an allen Schulen Wechsel- und Präsenzunterricht stattfinden, solange die Inzidenz unter 165 bleibt.

In der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz bei 46. Aichach-Friedberg: 12, Dillingen: 83, Donau-Ries: 44, Günzburg: 103, Landsberg: 29, Ostallgäu: 43, Unterallgäu: 76. (mjk)

