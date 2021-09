Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt über 100

Zum ersten Mal seit vier Monaten erreicht die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg wieder den dreistelligen Bereich. Bei Geimpften ist der Wert niedriger.

Am 15. Mai gab es bei der Corona-Inzidenz im Augsburger Land zuletzt drei Stellen vor dem Komma. Jetzt steigt sie wieder über 100. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montag für den Landkreis Augsburg eine Inzidenz von 100,8. Am Sonntag lag der Wert etwas tiefer.

Bundesweit geht die Corona-Inzidenz leicht zurück und liegt bei 82.

Die Krankenhaus-Ampel leuchtet grün

Für die Corona-Regeln ist jetzt vor allem die Situation in den Kliniken entscheidend, es gilt die sogenannte Krankenhaus-Ampel. Sie schaltet auf gelb, wenn bayernweit innerhalb einer Woche 1200 oder mehr Covid-Patientinnen oder -Patienten im Krankenhaus landen. Rot wird die Ampel, wenn im Bundesland 600 Menschen mit Corona gleichzeitig auf der Intensivstation sind. Aktuell leuchtet sie grün, nur etwa 299 Corona-Fälle kamen laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zuletzt in die Klinik. 237 Intensivbetten sind von Menschen mit Corona belegt.

In Augsburg gibt es laut Intensivregister aktuell 106 Intensivbetten. Zwölf Corona-Fälle gibt es dort, neun werden invasiv beatmet. Auf der Intensivstation im Augsburger Land gibt es laut Intensivregister aktuell keinen Corona-Fall.

Bei Ungeimpften liegt die Inzidenz elfmal höher

Aktuell erwischt das Coronavirus in Bayern vor allem Ungeimpfte. Einmal pro Woche gibt das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit die Zahlen für Geimpfte und Ungeimpfte separat an. Bei den Geimpften liegt die Inzidenz aktuell bei 15, bei denjenigen, die keine Spritze gegen das Virus bekommen haben, bei 176.

Die Stadt Augsburg hat derzeit laut RKI die elfthöchste Inzidenz in ganz Deutschland, sie liegt bei 168. Aichach-Friedberg: 73, Dillingen: 74, Donau-Ries: 75, Günzburg: 104, Landsberg: 58, Ostallgäu: 90, Unterallgäu: 107.