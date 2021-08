Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt weiter

Der Landkreis Augsburg lässt die 35er-Grenze mittlerweile weit hinter sich. Die Corona-Inzidenz steigt und steigt.

Das Robert-Koch-Institut ( RKI) meldet für das Augsburger Land am Mittwoch eine Corona-Inzidenz von 42,6. Am Dienstag hatte der Wert bei 40,6 gelegen.

Auch bundesweit steigt die Inzidenz weiter und liegt bei 61.

Das gilt jetzt für Ungeimpfte im Landkreis Augsburg

Die Inzidenz liegt im Landkreis Augsburg am dritten Tag in Folge über 35. Das bedeutet strengere Regeln, vor allem für Ungeimpfte. Sie müssen fortan oft einen negativen Test vorweisen: für öffentliche Veranstaltungen, Innenräume der Gastronomie, Krankenhausbesuche, Indoor-Sportstätten, Dienstleistungsangebote wie Friseur sowie Freizeiteinrichtungen in geschlossenen Räumen und Kultureinrichtungen wie Museen. Die Regeln gelten ab dem übernächsten Tag, im Landkreis Augsburg also ab Freitag.

In der Stadt Augsburg schießt die Inzidenz täglich weiter nach oben und liegt nun bei 85. Aichach-Friedberg: 40, Dillingen: 70, Donau-Ries: 58, Günzburg: 79, Landsberg: 31, Ostallgäu: 46, Unterallgäu: 70. (mjk)