Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt weiter steil

Am zweiten Tag in Folge steigt die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg stark an. In den bayerischen Krankenhäusern landen mehr Corona-Fälle.

Jetzt ist klar: Der starke Anstieg bei der Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg am Mittwoch war nicht nur ein kurzer Ausreißer nach oben. Am Donnerstag geht es weiter in die gleiche Richtung. Und das rasant. Das Robert Koch-Institut ( RKI) meldet einen Wert von 131,7. Nach 102 Fällen am Mittwoch, wurden am Donnerstag weitere 91 Neuinfektionen registriert. Bundesweit steigt die Inzidenz auch, liegt jetzt bei 86.

Einer der Treiber des Infektionsgeschehens liegt weiterhin in Königsbrunn: Dort gab es einen großen Corona-Ausbruch an einer Schule und auch Spieler des Eishockey-Teams haben sich mit dem Virus infiziert. Auf die Regeln hat die hohe Inzidenz keinen Einfluss. Hier entscheidet die Krankenhaus-Ampel.

Die Krankenhaus-Ampel in Bayern leuchtet grün

In Bayern steht die Krankenhaus-Ampel noch auf Grün, nähert sich aber langsam dem gelben Licht. Die Ampel bildet die Situation in den bayerischen Kliniken ab. Sie schaltet auf Gelb, wenn bayernweit innerhalb einer Woche 1200 oder mehr Covid-Patientinnen oder -Patienten im Krankenhaus landen. Rot wird die Ampel, wenn im Bundesland 600 Menschen mit Corona gleichzeitig auf der Intensivstation sind. In den vergangenen sieben Tagen sind laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 366 Menschen in die Klinik gekommen. 270 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell in Bayern auf der Intensivstation. Beide Werte sind gestiegen.

Im Landkreis Augsburg liegen laut Intensivregister in zwei Intensivbetten Patientinnen und Patienten mit Covid-19. In der Stadt Augsburg sind es 17 Corona-Fälle. Zehn davon am Beatmungsgerät. (mjk)

