Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt wieder über 500

Fast eine Woche ging die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg stetig nach unten. Jetzt steigt sie wieder. Auch neue Todesfälle meldet das RKI.

Am Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Augsburg eine Corona-Inzidenz von 519,3. Zum ersten Mal seit sechs Tagen steigt der Wert wieder. Am Mittwoch war er unter 500 gesunken.

Außerdem gibt es laut RKI zwei neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Seit Beginn der Pandemie sind damit im Augsburger Land 293 Menschen an oder mit Corona gestorben. Allein im November waren es 44.

Bundesweit sinkt die Inzidenz weiter leicht und liegt nun bei 439.

Corona: Die Intensivstationen in Bayern sind voll

1082 Menschen liegen laut Intensivregister aktuell in Bayern mit Corona auf der Intensivstation. Die Zahl steigt seit Monaten von Woche zu Woche an. Anfang November waren es noch weniger als halb so viele Fälle. Im gesamten Leitstellenbereich Augsburg, der auch Kliniken in der Stadt Augsburg und in den Landkreisen Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries umfasst, ist oft kein einziges Intensivbett mehr frei. Aus den Wertachkliniken in Bobingen musste vergangenen Freitag ein Corona-Patient nach Bielefeld geflogen werden. Die Intensivstation war voll.

Lesen Sie dazu auch

Diese Corona-Regeln gelten jetzt im Landkreis Augsburg

Seit Ende November gibt es in Bayern noch mal strengere Regeln.

Ungeimpfte dürfen sich nur noch zu fünft mit Menschen aus höchstens zwei Haushalten treffen. Geimpfte, Genesene und Kinder unter zwölf Jahren zählen nicht mit.

dürfen sich nur noch zu fünft mit Menschen aus höchstens zwei Haushalten treffen. Geimpfte, Genesene und Kinder unter zwölf Jahren zählen nicht mit. 2G gilt nun etwa auch bei körpernahen Dienstleistungen inklusive Friseuren, Hochschulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen wie Musikschulen und Fahrschulen, Bibliotheken und Archiven. Hier kommen nur noch Geimpfte und Genesene rein.

gilt nun etwa auch bei körpernahen Dienstleistungen inklusive Friseuren, Hochschulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen wie Musikschulen und Fahrschulen, Bibliotheken und Archiven. Hier kommen nur noch Geimpfte und Genesene rein. 2G plus gilt jetzt bei Kultur- und Sportveranstaltungen, Messen und Tagungen sowie bei Freizeiteinrichtungen, etwa Zoos, botanische Gärten oder Bäder. Hier brauchen auch Geimpfte und Genesene einen tagesaktuellen negativen Schnelltest.

gilt jetzt bei Kultur- und Sportveranstaltungen, Messen und Tagungen sowie bei Freizeiteinrichtungen, etwa Zoos, botanische Gärten oder Bäder. Hier brauchen auch Geimpfte und Genesene einen tagesaktuellen negativen Schnelltest. In der Gastronomie gibt es eine Sperrzeit zwischen 22 und 5 Uhr. Discos, Bordelle und Bars werden grundsätzlich geschlossen. Weihnachtsmärkte und Volksfeste sind abgesagt. Im Handel gilt eine Begrenzung auf einen Kunden oder eine Kundin je zehn Quadratmeter Ladenfläche.

Geht es nach Ministerpräsident Markus Söder (CSU), gibt es bald weitere Einschränkungen.

In der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz bei 528. Aichach-Friedberg: 571, Dillingen: 690, Donau-Ries: 597, Günzburg: 621, Landsberg: 549, Ostallgäu: 886, Unterallgäu: 880. (mjk)