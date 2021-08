Landkreis Augsburg

11:25 Uhr

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt zum Wochenstart

Plus Seit fast zwei Wochen steigt die Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg unaufhörlich. Wie der Wert sich in den verschiedenen Altersklassen unterscheidet.

Von Marco Keitel

Es scheint bei der Corona-Inzidenz nur noch eine Richtung zu geben: nach oben. Seit Mitte des Monats liegt der Wert im Augsburger Land an jedem neuen Tag höher als am Tag zuvor. Das Robert Koch-Institut ( RKI) meldet am Montag für den Landkreis Augsburg eine Inzidenz von 63,7. Anfang August lag der Wert noch bei acht. Innerhalb eines Monats hat sich die Inzidenz damit verachtfacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

