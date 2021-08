Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg übersteigt die 35er-Grenze

Pünktlich zur Einführung der neuen Corona-Regeln in Bayern überschreitet der Landkreis Augsburg bei der Inzidenz eine wichtige Schwelle. Was das bedeutet.

Seit Montag gelten in Bayern neue Corona-Regeln. Ab einer Inzidenz von 35 müssen jetzt vor allem Ungeimpfte mit mehr Einschränkungen rechnen. Am gleichen Tag überschreitet der Landkreis Augsburg diese Grenze: Das Robert- Koch-Institut (RKI) meldet am Montag eine Inzidenz von 35,5. Am Sonntag hatte der Wert bei 33,9 gelegen.

Bundesweit liegt die Inzidenz laut RKI bei 56.

Was im Landkreis Augsburg bald gelten könnte

Bislang war 50 die entscheidende Grenze bei der Inzidenz. Jetzt gelten in Bayern schon strengere Regeln, wenn die Inzidenz an drei Tagen nacheinander über 35 liegt. Im Landkreis Augsburg könnte das ab Mittwoch der Fall sein. Dann besteht eine Testpflicht für Ungeimpfte für öffentliche Veranstaltungen, Innenräume der Gastronomie, Krankenhausbesuche, Indoor-Sportstätten, Dienstleistungsangebote wie Friseur, sowie Freizeiteinrichtungen in geschlossenen Räumen und Kultureinrichtungen wie Museen und Büchereien.

Die hohe Inzidenz macht sich langsam auch an den Kliniken bemerkbar

Langsam aber stetig landen auch wieder mehr Covid-19-Fälle auf den Intensivstationen. In Augsburg liegen in 8 von 93 Betten auf der Intensivstation Corona-Patienten. Vier davon am Beatmungsgerät. Im Augsburger Land gibt es aktuell keinen Covid-Fall auf der Intensivstation.

In der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz mittlerweile bei 68. Aichach-Friedberg: 23, Dillingen: 57, Donau-Ries: 49, Günzburg: 58, Landsberg: 22, Ostallgäu: 58, Unterallgäu: 55. (mjk)

