Landkreis Augsburg

vor 13 Min.

Die Hallenbadsaison im Landkreis Augsburg startet – aber nicht überall

Leeres Becken. Wie hier in Steppach sieht es aktuell noch in vielen Hallenbädern im Landkreis Augsburg aus. Die meisten öffnen aber bald.

Plus Herbst bedeutet Hallenbadzeit. Die ersten Bäder im Landkreis Augsburg starten in die Saison, bei anderen dauert es noch. Manche bleiben vorerst ganz zu.

Von Marco Keitel

Endlich ist es mal mehrere Tage am Stück warm geblieben. Fast fühlt es sich so an, als wäre der Sommer jetzt erst losgegangen. Dabei steht der Herbst bereits vor der Tür und damit der Beginn der Hallenbadsaison im Landkreis Augsburg. Vergangenes Jahr sorgte die Corona-Pandemie hier mancherorts für Verzögerungen und jede Menge neue Regeln. Wie und wann legen die Bäder diese Saison los?

