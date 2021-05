Die Inzidenz im Kreis Augsburg steigt zum Wochenstart deutlich

Nach einem deutlichen Rückgang in den vergangenen Wochen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg am Montag. Sie bleibt aber unter einer wichtigen Grenze.

Es ist der erste deutliche Anstieg der Corona-Inzidenz im Augsburger Land seit einem Monat: Das Robert Koch-Institut ( RKI) meldet am Montag einen Wert von 34,3. Am Sonntag hatte die Inzidenz nur bei 29,2 gelegen. Vergangenen Freitag war die Inzidenz bereits leicht angestiegen, aber einen so deutlichen Anstieg um mehr als fünf Punkte im Vergleich zum Vortag gab es zuletzt im April.

Im Vergleich zu den vergangenen Wochen bleibt die Inzidenz aber niedrig. Und sie liegt weiterhin unter dem wichtigen Grenzwert 35 – am zweiten Tag in Folge. Sollte die Inzidenz im Landkreis Augsburg fünf Tage lang unter 35 bleiben, können am übernächsten darauffolgenden Tag erneut Lockerungen in Kraft treten. Die erlaubten Kontakte können etwa auf drei Haushalte und zehn Menschen ausgeweitet werden.

So ist die Lage auf den Intensivstationen im Landkreis Augsburg

Auch auf den Intensivstationen ist die Lage etwas entspannter als noch vor einigen Wochen. Gut jedes zehnte Intensivbett im Landkreis Augsburg ist noch von einem Corona-Patienten belegt. In der Stadt Augsburg ist es etwa jedes siebte. 13 von 99 Betten sind dort frei, im Augsburger Land ist es eines von neun.

In der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz bei 43. Der Nachbarlandkreis Günzburg hat mit 106 die dritthöchste Inzidenz in Deutschland. Aichach-Friedberg: 16, Dillingen: 59, Donau-Ries: 48, Landsberg: 19, Ostallgäu: 43, Unterallgäu: 86. (mjk)

