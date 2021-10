Landkreis Augsburg

17:48 Uhr

Die Kürbisernte im Augsburger Land fällt in diesem Jahr kleiner aus

Die Kürbisse, wie hier auf dem Blumenhof Blank in Neusäß, sind bei Kunden ein beliebtes Gemüse.

Plus Kürbisse aller Art haben zurzeit Hochsaison. Doch es war kein gutes Jahr für das Herbstgemüse. Warum es bei vielen Menschen so beliebt ist.

Von Lisa Weißenberger

Die Kürbishaufen am Straßenrand zur Selbstbedienung sind in diesem Jahr etwas kleiner als sonst ausgefallen. Karl-Heinz Blank, Geschäftsführer des Blumenhofs Blank in Neusäß, berichtet von geringeren Erträgen bei der Kürbisernte.

