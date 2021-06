Landkreis Augsburg

Die Menschen im Kreis Augsburg freuen sich: Endlich wieder Freiheit

Plus Die Corona-Zahlen sinken, die Temperaturen steigen. Die Menschen im Landkreis genießen es, schrittweise ihr altes Leben zurückzubekommen. Wir haben uns umgehört.

Von Diana Zapf-Deniz

Ob Senioren im Café, Sportbegeisterte in Fitness-Studios, Familien im Schwimmbad und Kinder in den Schulen: Diese Woche war überall das bunte Leben wieder spürbar. Der Alltag, wie wir ihn vor Corona kannten, kehrt schrittweise zurück, und die Freude ist den Menschen ins Gesicht geschrieben. Vieles, was einst gang und gäbe war, passiert in diesen Tagen wieder zu einem ersten Mal. Die erste unbeschwerte Sportstunde, das erste Essen im Restaurant, die erste Trainingseinheit im Studio, der erste Kindergeburtstag mit Freunden, das erste Mal im Freibad planschen mit dem Nachwuchs.

