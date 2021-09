Die Volkshochschule Augsburger Land startet am Montag wieder

Was Sie jetzt wissen müssen, wenn Sie bei der Vhs im Kreis Augsburg noch etwas lernen wollen.

Kommenden Montag legt die Volkshochschule im Augsburger Land wieder los. Einen Mix aus Präsenz- und Online-Veranstaltungen bieten die 34 örtlichen Volkshochschulen und fünf regionalen Bildungszentren im Landkreis Augsburg ab dem 20. September. Aus mehr als 1200 Kursen, Vorträgen und Workshops kann sich jeder sein individuelles Bildungsprogramm zusammenstellen. Die Bandbreite reicht von kreativen Angeboten über Veranstaltungen zu den Themen Nachhaltigkeit und Gesellschaft hin zu Gesundheits- und Sprachangeboten sowie Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung. In fast allen Fachbereichen finden sich neben den vertrauten Präsenzangeboten auch E-Learning-Kurse.

Online-Schnupperwoche vom 20. bis 29. September

Wer sich noch nicht sicher ist, ob multimediales Lernen das richtige ist, hat mit der Onlinekurs-Schnupperwoche die Möglichkeit, unverbindlich und kostenfrei in einige Kursangebote der Onlinekurse hineinzuschnuppern. Vom 20. bis 29. September kann man die die Kursleitung kennenlernen und mehr erfahren über die Inhalte im Kurs . Mehr Infos finden Sie auf der Vhs-Website im Infokasten "Onlinekurs-Schnupperwoche". Anmeldung direkt auf der Homepage, per E-Mail: onlinekurse@vhs-augsburger-land.de oder telefonisch unter 0821/3448430.

3G-Pflicht für alle Angebote

Neu ab Herbst ist die verpflichtende Umsetzung der 3G-Regelung in den Präsenzkursen: Teilnehmende haben zu jedem Kurstag eine Nachweispflicht, dass sie entweder genesen, geimpft oder zum jeweiligen Kurstag negativ getestet sind. Da sich mit den ändernden behördlichen Vorgaben - je nach Infektionsgeschehen - auch die Hygieneregeln der Vhs regelmäßig ändern, finden Teilnehmende die jeweils gültige Version auf der Startseite der Vhs-Website im Infokasten "Corona-Hygieneregeln". Alle angemeldeten Teilnehmenden werden gebeten, sich vor Kursbeginn noch mal über den neuesten Stand zu informieren.

Lange Nacht der Demokratie am 2. Oktober

An der "Langen Nacht der Demokratie" am 2. Oktober beteiligt sich die Vhs Augsburger Land gleich an zwei Orten: an der zentralen Veranstaltung des Bezirksjugendrings in der Stadtbücherei Augsburg und in Zusmarshausen, wo es um die Frage geht: Auf welcher Basis steht unsere Demokratie? Weitere Informationen zu den beiden Veranstaltungsabenden finden Sie auf der Vhs-Website im entsprechenden Infokasten. (AZ)

Info und Anmeldung zu allen Veranstaltungen und Kursen: www.vhs-augsburger-land.de.

