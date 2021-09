Die ersten Freibäder im Kreis Augsburg schließen wieder

Plus Für Meteorologen ist der Sommer vorbei. Doch nicht alle Freibäder im Landkreis Augsburg wollen die Badesaison schon beenden.

Dinkelscherben hat zweifelsohne tapfere Schwimmer. Bei 18,2 Grad Wassertemperatur zieht einer von ihnen schon am Vormittag seine Bahnen im Panoramabad. Vielleicht wollte er einfach nicht länger auf den Sommer warten. Die Zeit zum Schwimmen unter freiem Himmel wird im Landkreis nun aber ohnehin knapp. Am Wochenende schließen die ersten Freibäder wieder.