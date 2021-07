Landkreis Augsburg/Dinkelscherben

vor 32 Min.

Steigende Futterpreise bringen Milchbauern im Kreis Augsburg in Not

Plus Die Ausgaben gehen in die Höhe, die Einnahmen bleiben unten: In dieser Situation zögert so mancher Landwirt im Kreis Augsburg mit Investitionen.

Stark steigende Preise für Futter, Strom und Diesel machen den Milchbauern zu schaffen. Auf Einladung von Walburga Meitinger, der Vorsitzenden des Bund Deutscher Milchviehhalter (BDM) im Landkreis Augsburg, hat sich der Landtagsabgeordnete Fabian Mehring (FW) ein Bild von der Lage der Milcherzeuger gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen