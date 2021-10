Landkreis Augsburg

07:15 Uhr

Durch Lieferengpässe droht Händlern und Kunden Ärger im Weihnachtsgeschäft

Plus Spielzeug, Elektronik, Bücher: Viele Geschäfte im Landkreis Augsburg sind von Lieferengpässen betroffen. Was Händler für die Weihnachtsgeschenk-Suche raten.

Von Marco Keitel

Jedes Jahr sind sie an Heiligabend in Geschäften anzutreffen, in Eile und mit hochrotem Kopf: die Aufschieber, die erst auf den letzten Drücker Weihnachtsgeschenke kaufen. Heuer könnten sie am Ende mit leeren Händen da stehen. Lieferengpässe drohen, die Auswahl im Weihnachtsgeschäft stark einzuschränken. Karl-Hans Pfleger von Spiel und Freizeit im Gersthofer Hery-Park sagt, Wartezeiten wie aktuell habe er in vielen Jahren in der Branche noch nie erlebt.

