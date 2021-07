Ein ganz besonderes Intermezzo erfreut die Schwammerljäger

Plus Dank des ausgiebigen Regens der vergangenen Wochen und den vor Kurzem gestiegenen Temperaturen schießen zurzeit die Pilze aus den Boden. Die Freude darüber könnte jedoch von kurzer Dauer sein.

Dieser Sommer hat auch den Menschen im Augsburger Land bislang nur wenig Freude gebracht. Nach dem viel zu kalten und zu nassen Frühjahr ließ sich auch im Juli die Sonne nur selten sehen. Stattdessen öffnete der Himmel seine Schleusen und ließ es ausgiebig regnen. Dieses extreme Wetter hat aber auch seine gute Seiten. Denn Pilzfreunde kommen schon jetzt auf ihre Kosten.