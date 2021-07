Landkreis Augsburg

Energiewende: Neue Solarparks für den Landkreis Augsburg

Plus Im Landkreis Augsburg muss die Photovoltaik in den kommenden zehn Jahren massiv ausgebaut werden. Dafür gibt es schon ein paar Ideen und einen Versuch in Gersthofen.

Von Christoph Frey

Seit Ende März ist der Solarpark der Lechwerke (LEW) in Gersthofen um ein paar merkwürdige Konstruktionen reicher. Anstatt der Sonne leicht geneigt gelagert möglichst viel Fläche anzubieten, sind die Photovoltaik-Module, mit deren Hilfe Strom gewonnen wird, senkrecht montiert. Was auf den ersten Blick wie Murks wirkt, entpuppt sich auf den zweiten als hoch spannender Versuch mit Namen "Agri-PV".

