Landkreis Augsburg

09.11.2021

Explodierende Strompreise lassen Stahlöfen im Kreis Augsburg stillstehen

Hier steht die Produktion aktuell stundenweise still: Die Lechstahl-Werke in Meitingen-Herbertshofen. Schuld sind hohe Energiekosten.

Plus Der Preis für Erdgas und Strom schießt nach oben. Unternehmen im Landkreis Augsburg leiden darunter. Warum es am Ende für Verbraucher teurer wird.

Von Marco Keitel

Eine Million Tonnen Stahl haben die Lech-Stahlwerke in Meitingen vergangenes Jahr produziert. Das ist mehr als dreimal so viel wie das Gewicht aller Autos im Augsburger Land. Eigentlich will das Unternehmen Werk und Produktion erweitern. Doch jetzt stehen die Öfen immer wieder still.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen