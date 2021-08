FW-Abgeordneter über Luftfilter-Streit: "Diese Debatte war schräg"

Plus Fabian Mehring über Ergebnisse, die die Menschen von der Politik erwarten, die Bundestagswahl, seinen Impfstatus und Urlaub im Wohnwagen.

Bundestagswahlkampf, Afghanistan-Drama: Da gerät die Arbeit der Landtagsabgeordneten aus dem Augsburger Land oft in den Hintergrund. Insgesamt acht Politikerinnen und Politiker von CSU, Freien Wählern, SPD und Grünen aus dem Augsburger Land sitzen im Bayerischen Landtag. In einer kleinen Interview-Serie ziehen wir mit insgesamt vier - für jede Partei eine(r) - eine Zwischenbilanz für dieses Jahr. Den Anfang macht der Jüngste, Fabian Mehring (32), von den Freien Wählern.