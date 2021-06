Landkreis Augsburg

12:30 Uhr

Fangfrische Forellen schmecken am besten direkt vom Grill

Damit der Fisch nicht am Grillrost kleben bleibt, wird dieser zuvor mit einem Trennspray eingesprüht. Dieses ist geschmacksneutral und rein pflanzlich.

Plus Damit der eigene "Steckerlfisch" auch ohne Steckerl auf dem heimischen Grill zubereitet werden kann, verrät Andreas Hanisch einen kleinen Trick. In nur vier Schritten wird so das perfektes Ergebnis erzielt.

Von Matthias Schalla

Er ist bei jedem Volksfest der Renner am Imbiss und sein aromatischer Geruch lässt den Besuchern schon von Weitem das Wasser im Mund zusammenlaufen: Der Steckerlfisch. Oft greifen die professionellen Standbetreiber auf die Makrele zurück, da es sich hier um einen Fisch mit einem besonders hohen Fettgehalt handelt.

Themen folgen