Fichten in Gefahr: Borkenkäfer im Kreis Augsburg schwärmen in Massen aus

Mit dem Sommer kommt auch der Borkenkäfer. Förster im Augsburger Land rufen Waldbesitzer zu wöchentlichen Kontrollen auf den Baumschädling auf.

Lange Zeit war es ruhig, doch jetzt schlagen die Förster im Raum Augsburg Alarm: Der Borkenkäfer ist los. Mit dem momentanen Frühsommerwetter kommt der Schädling in Fahrt. Die ersten großen Schwärmflüge laufen bereits und bringen auch gesunde Bäume in Gefahr.

Massiver frischer Befall an gesunden, stehenden Fichten ist die Folge. Die Fichtenkronen sind noch grün, während der Borkenkäfer den gesunden Fichtenstamm bereits vom Ansatz der grünen Krone bis zum Stammfuß befallen hat. Zahlreiche Einbohrversuche des Käfers können die noch gut mit Wasser versorgten Fichten durch Harzfluss abwehren. Doch die Masse der Käfer - und dafür genügen 500 pro Fichte - schafft es, die Bäume zu besiedeln und schließlich zum Absterben zu bringen.

Anlässlich dieser Situation rufen Ralf Gang vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg (AELF) und die Forstlichen Zusammenschlüsse alle Waldbesitzer (mehr als 5000 im Raum Augsburg/Aichach) auf, ihre Fichtenwälder wöchentlich gründlich auf frischen Befall zu kontrollieren. Frischer Befall ist am braunen Bohrmehl zu erkennen, das sich auf Rindenschuppen, am Stammfuß, in Spinnweben oder auf der Bodenvegetation sammelt. Bei länger befallenen Bäumen beginnt die Rinde abzufallen und die Kronen färben sich von unten her rotbraun.

Borkenkäfer: Das können Waldbesitzer im Kreis Augsburg tun

Befallene Fichten sollten laut Gang rasch aufgearbeitet und dann entrindet oder mindestens 500 Meter aus dem Wald transportiert werden, zudem sollen die Baumkronen gehäckselt werden. Eine sogenannte "saubere Waldwirtschaft" ist für die Bekämpfung der Käfer sehr wichtig. Im Zweifel werden säumige Waldbesitzer im Interesse der Allgemeinheit vom AELF aufgefordert, ihre Käferbäume zügig zu beseitigen. Für eine insektizidfreie Bekämpfung des Käfers gibt es vom Freistaat Bayern eine Förderung bis zu zwölf Euro pro Festmeter. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: