Landkreis Augsburg

vor 20 Min.

Flucht aus Afghanistan: Im Landkreis Augsburg sind Plätze in Unterkünften frei

In den Asylunterkünften im Landkreis Augsburg leben derzeit rund 1400 Menschen. Etwa ein knappes Drittel der Plätze ist frei.

Plus Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan wollen Tausende das Land verlassen. Bereits Geflüchtete bangen um ihre Familien. Landrat Martin Sailer will Schutz im Kreis bieten.

Von Philipp Kinne

Die Lage in Afghanistan spitzt sich weiter zu. Tausende versuchen seit der Machtübernahme der Taliban zu flüchten. Angesichts der schrecklichen Bilder aus dem Krisengebiet bangen etliche in Deutschland lebende Afghanen um das Leben ihrer Familienangehörigen, auch im Augsburger Land. Täglich erreichen die Flüchtlingshelfer im Kreis Hilferufe. Wie lange Flieger des Militärs den Flughafen in Kabul noch ansteuern ist unklar. Fest steht: Im Kreis Augsburg ist durchaus Platz für Geflüchtete.

