Frauen im Kreis Augsburg verdienen 13 Prozent weniger als Männer

Gleiche Arbeitszeit, weniger Geld: Daten der Arbeitsagentur zeigen, wie Frau im Berufsleben im Nachteil sind.

Im Landkreis Augsburg verdienen Frauen, die eine Vollzeitstelle haben, aktuell rund 420 Euro und damit 13 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Darauf macht die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten aufmerksam. Die NGG beruft sich dabei auf eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Danach liegt der durchschnittliche Verdienst von Beschäftigten mit voller Stundenzahl im Kreis Augsburg derzeit bei 3.114 Euro im Monat. Während Männer durchschnittlich 3.228 Euro verdienen, kommen Frauen auf lediglich 2.805 Euro im Monat.

„Die Zahlen zeigen, dass es bis zu einer echten Lohngerechtigkeit noch ein weiter Weg ist. Im Verkauf einer Bäckerei oder an der Rezeption eines Hotels – also bei Tätigkeiten, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden – sind die Einkommensunterschiede besonders groß“, sagt Tim Lubecki, Geschäftsführer der NGG-Region Schwaben. Das habe auch damit zu tun, dass sich Fleischereien, Bäckereien, Hotels und Gaststätten häufig nicht an Tarifverträge hielten – und viele Frauen in niedrigeren Positionen mit geringeren Löhnen abspeisten, so der Gewerkschafter.

Fachleute weisen zudem darauf hin, dass Frauen öfter in schlechter bezahlten Berufen arbeiten, zum Beispiel im sozialen Bereich. Hinzu komme, dass Frauen überdurchschnittlich oft in Teilzeit- und Minijobs arbeiteten. „Solche Stellen erschweren nicht nur den beruflichen Aufstieg, sie sind meistens auch deutlich schlechter bezahlt als Vollzeitarbeitsplätze. Deshalb dürfte der tatsächliche Gender-Pay-Gap, also die Einkommenslücke zwischen den Geschlechtern, im Kreis Augsburg deutlich über 13 Prozent liegen“, betont Lubecki. Die Rechnung für die Betroffenen droht dann im Alter, wenn die Rente nicht reicht.

Die nächste Bundesregierung müsse zusätzliche gesetzliche Leitplanken für mehr Lohngerechtigkeit schaffen, fordert die NGG. Dazu gehörten ein verbindlicher Anspruch auf gleiches Geld für gleiche Arbeit und eine strukturelle Reform der Minijobs. Außerdem solle das Ehegattensplitting abgeschafft werden.

Weniger Geld für Frauen: Politikerinnen fordern Verbesserungen

Auch die SPD-Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr ruft gemeinsam mit SPD-Bundestagskandidatin Heike Heubach dazu auf, "endlich gleiche Chancen für beide Geschlechter" zu schaffen. Bei einer Online-Veranstaltung zum Thema "soziale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern" diskutierte die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Landtagsfraktion, die gleichzeitig frauenpolitische Sprecherin ist, mit Teilnehmerinnen aus Aichach-Friedberg und Augsburg Land über Lösungsansätze. Als Gäste waren Silke Klos-Pöllinger (Regionsgeschäftsführerin DGB Schwaben), Stefanie Deistung (Vorsitzende Augsburger IG BCE-Frauenforum) sowie die stellvertretende Vorsitzende der AWO Schwaben Petra Fischer geladen.

