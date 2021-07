Freie Wähler im Kreis Augsburg gehen geschlossen in die Bundestagswahl

Plus An der Spitze der Freien Wähler im Kreis Augsburg gibt es ein neues Gesicht und viel Einigkeit.

Claudia Schuster bleibt Vorsitzende der Freien Wähler im Kreis Augsburg. Ihr Co-Vorsitzender Tobias Kunz trat nicht mehr an. Auf ihn folgt Anton Rittel aus Adelsried. Das ist das Ergebnis der Mitgliederversammlung in Königsbrunn.