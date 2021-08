Landkreis Augsburg

Für impfwillige Jugendliche gibt es im Landkreis etliche Möglichkeiten

Plus Als erster in Bayern bot der Landkreis Augsburg schon vor der Empfehlung der Stiko Impfaktionen für Jugendliche ab zwölf Jahren an. Daher sind von ihnen bereits fast 1600 geimpft.

Von Angela David

"Da wir im Landkreis Augsburg schon vor der allgemeinen Stiko-Empfehlung vor den Sommerferien alle Schulen mit mobilen Impfteams angefahren haben, hält sich derzeit der Ansturm in Grenzen", so die Pressesprecherin des Landratsamts, Annemarie Scirtuicchio. Deshalb sind auch schon fast 1600 Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren gegen Covid geimpft - allerdings sind hierbei nicht die Impfungen bei den Kinder- und Hausärzten enthalten. Diese Meldungen würden leider nicht nach Altersgruppe aufgeschlüsselt von den Arztpraxen weitergemeldet, bedauert die Sprecherin. Dem bayerischen Gesundheitsministerium zufolge waren bis Donnerstag 25 Prozent der zwölf- bis 17-Jährigen in Bayern zum ersten Mal geimpft.

