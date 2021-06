Fußball-EM: Wer ist der beste Fan im Augsburger Land?

Bei dem neuen Gewinnspiel unserer Zeitung gibt es schöne Preise zu gewinnen. Schicken Sie uns einfach ein Foto ihrer kleinen Fußballfans.

Der kleine Noah hat für die Fußball-EM seinen Lieblingsspieler schon gefunden. Es ist Robin Gosens. "Der sieht nämlich so aus wie Poldi", sagt der Bub. Klar, dass er sich daher auch ein Trikot seines Idols mit der Rückennummer 20 für die kommenden Spiele der deutschen Mannschaft wünscht. Sein Bruder hingegen freut sich ungemein, dass Thomas Müller wieder in den Kader berufen wurde. Beide fiebern schon dem Auftaktspiel gegen die Franzosen am 15. Juni entgegen. Und sollten sie tatsächlich nicht um 21 Uhr ins Bett müssen, haben sie sich schon ihre Fähnchen zurechtgelegt. Was sie aber noch nicht wissen, ist, dass sie mit etwas Glück noch mehr Fanartikel gewinnen können. Und zwar bei unserem EM-Gewinnspiel.

Für das Gewinnspiel hat unsere Redaktion ein buntes Paket mit tollen Preisen geschnürt. Die Teilnahme ist ganz einfach. Schicken Sie uns einfach ein Foto ihrer kleinen Fußballfans, und unter allen Einsendungen werden die Preise verlost. Doch auch wer nicht gewinnen sollte, kommt ganz auf seine Kosten. Wir werden alle Bilder in einer Galerie auf der Homepage unserer Zeitung veröffentlichen. Jeder Leser kann sich dort sein Lieblingsbild aussuchen und für seinen Favoriten klicken. Neben den ausgelosten Gewinnern wird auch das beliebteste Bild einen Preis gewinnen. Je einfallsreicher sich die kleinen Fans und ihre Fotografen zeigen, desto größer ist natürlich die Chance, unter anderem einen EM-Ball oder ein Trikot zu ergattern.

Dem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt

Die Motive sollten allerdings etwas mit Fußball zu tun haben. Da kann der Sohnemann oder die Tochter dabei sein, die ihre Dribblingkünste am Ball zeigen oder die sich im Fußballdress auf den möglichst häufig auftretenden Torjubel vorbereiten. Wer jubelt am schönsten? Wer hat die ausgefallenste Fanbekleidung? Oder wer verfügt über die eleganteste Schusstechnik? Dem Einfallsreichtum unserer Leser sind bei der Auswahl der Motive keine Grenzen gesetzt. Für die Teilnahme gelten jedoch folgende Voraussetzungen.