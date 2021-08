Fußball-Nachlese: Gewitter sorgen für unfreiwillige Pausen

Plus Blitz und Donner sorgten für Unterbrechungen und Spielabbrüche im Augsburger Land. Die einen kommen aus dem Rhythmus, andere freuen sich auf eine zweite Chance.

In der Landesliga Südwest liegt bereits die zweite englische Woche hinter den Vereinen. Während der TSV Gersthofen die erste noch mit einer bildsauberen Bilanz von neun Punkten und 4:0 Toren abgeschlossen hat, gab es nun null Punkte und 1:10 Tore. „Innerhalb von 13 Minuten haben wir das Spiel verloren“, zeigt sich Abteilungsleiter Klaus Assum nach der 1:4-Pleite beim FC Ehekirchen geschockt. Nach dem etwas glücklichen Führungstreffer von Simon Achatz, der sein erstes Landesliga-Tor erzielte, hätte man nachlegen müssen. „Doch dazu muss man die Chancen reinmachen.