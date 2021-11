Das Impfzentrum in Gablingen darf wieder öffnen

Der Freistaat Bayern gibt grünes Licht für die Öffnung des Impfzentrums. Das Impf-Tempo im Landkreis Augsburg soll so ab Anfang Dezember noch einmal steigen.

Das Impfzentrum in Gablingen-Siedlung wird in Kürze wieder in den Impfbetrieb eingegliedert. Wegen damals geringer Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen wurde der Standort Ende September dieses Jahres geschlossen, jedoch für eine mögliche Wiedereröffnung vorgehalten. „Der Freistaat Bayern hat uns nun auf unsere Anfrage hin grünes Licht erteilt, dass wir das Zentrum wieder in Betrieb nehmen können“, erklärt Landrat Martin Sailer.

Gablinger Standort wird um den Nikolaustag wieder geöffnet

Bislang galt die verbindliche Vorgabe der Staatsregierung vom 27. August, dass je Gebietskörperschaft nur ein stationäres Zentrum betrieben werden dürfe. Im Landkreis Augsburg fiel die Wahl auf das Impfzentrum Bobingen, da dort größenbedingt mehr Impfvorgänge pro Tag als am Gablinger Standort vorgenommen werden können. „Wir begrüßen die Entscheidung aus München sehr, da wir mit der Wiedereröffnung des Zentrums unsere Impf-Infrastruktur zeitnah erweitern und somit viel mehr Menschen mit der so wichtigen Drittimpfung versorgen können“, so der Landrat.

Voraussichtlich wird das Zentrum in Gablingen um den Nikolaustag herum seinen Betrieb wieder aufnehmen können, Terminvergaben sind noch nicht möglich.

Es kann zu Wartezeiten in der Hotline kommen

Über die eigens dafür eingerichtete Hotline unter 0821 3102 3131 (montags bis freitags je von 8 bis 12 Uhr) bietet das Landratsamt weiterhin Terminreservierungen für das Impfzentrum in Bobingen an. „Wegen der momentan sehr hohen Nachfrage bitten wir um Verständnis, dass es zu Wartezeiten in der Leitung kommen kann und nicht alle Bürgerinnen und Bürger unmittelbar einen Termin erhalten können“, erklärt Sailer. (AZ)

Lesen Sie dazu auch