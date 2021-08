Landkreis Augsburg

06:32 Uhr

Gastronomie im Landkreis Augsburg leidet unter Personalmangel

Plus Gastronomiebetrieben im Landkreis Augsburg mangelt es an Personal. Das erschwert trotz gelockerter Auflagen den Neustart nach Corona. Woran liegt es?

Von Victoria Schmitz und Bianca Dimarsico

Mit Freunden den Abend im Biergarten ausklingen lassen, zum Jahrestag in ein schickes Restaurant gehen. Seit einigen Monaten ist das im Landkreis Augsburg wieder möglich - wenn auch in beschränktem Rahmen. Der Grund: fehlendes Service- und Küchenpersonal. Im Lockdown mussten viele Gastronomiebetriebe schließen, das Personal wanderte in andere Branchen ab. Die Suche nach neuem Personal gestaltet sich seitdem schwierig. Weniger Plätze oder eingeschränkte Öffnungszeiten in Gaststätten und Restaurants sind die Folge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen