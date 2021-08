Landkreis Augsburg

Gemeinden im Landkreis Augsburg erwarten Ansturm auf Briefwahl

Wahlscheine, farbige Umschläge und Unterschriften: Bei der Bundestagwahl im September werden im Landkreis Augsburg wohl so viele Menschen per Brief abstimmen wie nie zuvor.

Plus Wer im Kreis Augsburg nicht ins Wahllokal möchte, kann Unterlagen beantragen - das machen heuer wohl so viele Wähler wie nie zuvor. In Neusäß geht das schon vorab per E-Mail.

Von Bianca Dimarsico

Wer regiert in Berlin? Darüber stimmen die Bürger am Sonntag, 26. September ab. Geht man ins Wahllokal, hat man noch über einen Monat Zeit, um sich zu überlegen, wem man seine Stimme gibt. Briefwählerinnen und Briefwähler müssen ihre Stimme schon etwas früher per Post abgeben. Die Städte im Landkreis Augsburg rechnen dieses Jahr mit einem regen Interesse daran aufgrund der Corona-Pandemie.

