Gibt es die Corona-Impfung schon bald beim Tierarzt?

Plus FDP-Chef Christian Lindner fordert, dass alle, die eine Spritze halten können, Menschen gegen Corona impfen sollen. Doch sein Vorschlag stößt im Landkreis Augsburg bis auf eine Ausnahme auf Skepsis.

Von Felicitas Lachmayr, Matthias Schalla und Lisa Weißenberger

Zwar fällt die Inzidenz im Landkreis Augsburg am Montag erstmals seit einiger Zeit wieder auf unter 600, doch bundesweit klettern die Zahlen weiterhin in rekordverdächtige Höhen. "Jeder, der medizinisch verantwortbar eine Spritze halten kann, um eine Impfung zu geben, soll das in den nächsten Wochen tun", forderte daher Christian Lindner am Sonntagabend in der ARD-Sendung " Anne Will". Der FDP-Chef könne sich dabei vorstellen, dass Erst, Zweit- oder Boosterimpfungen auch von Apotheken, Zahn- und Tierärzten vorgenommen werden sollen. "Ich wäre sofort dabei", sagt eine Zahnärztin aus Stadtbergen. Doch es gibt auch Bedenken.

