Grüne: Bahnausbau muss für besseres Nahverkehrsangebot sorgen

Partei positioniert sich zum Milliardenprojekt Ulm-Augsburg. Der Ausbau sei unerlässlich.

Entschieden unentschieden: Offen halten sich die Grünen in den Landkreisen Augsburg und Günzburg eine Empfehlung für eine der vier möglichen Trassen für den Ausbau der Bahnstrecke Ulm-Augsburg, der mit mehr als zwei Milliarden Euro veranschlagt wird. Bislang wolle man sich nicht für oder gegen eine Trasse aussprechen, heißt es in einer Erklärung, die der Grünen-Kreisverband Augsburg Land am Montagabend verbreitet hat.

Auf Einladung der Kreisverbände Günzburg und Augsburg-Land diskutierten rund 70 Parteimitglieder aus den von den Bahntrassen betroffenen Landkreisen, Städten und Gemeinden über die kürzlich vorgestellte Grobtrassierung. Als Mitglied im Projektkoordinierungsrat des Bahntrassen-Projektes informierte die Landtagsabgeordnete Stephanie Schuhknecht und stellte sich zusammen mit ihrem Stellvertreter im Projektkoordinierungsrat, Max Deisenhofer, MdL, den Fragen.

Schuhknecht betonte, "der Aus- und Neubau auf der Strecke Ulm-Augsburg ist für einen gut getakteten und attraktiven Fern- und Nahverkehr unerlässlich". Daneben bleibe auch noch Platz für eine Stärkung und Verlagerung des Güterverkehrs auf die Neubautrasse. Schuhknecht. "Das ist gut fürs Klima und stärkt die gesamte Region, wenn wir es schaffen, neben der Baumaßnahme an sich, auch den Lärmschutz an der Bestandsstrecke sowie die Barrierefreiheit der Bahnhöfe und den Ausbau des Nahverkehrs durch den Freistaat voranzubringen."

Wichtig ist den Grünen, dass der durch den Streckenausbau erfolgende Eingriff in die Natur minimal und der Lärmschutz für die Anwohner/-innen maximal ausfallen. Zudem sollen für die Regionen spürbare Verbesserungen in der öffentlichen Anbindung ergeben. Max Deisenhofer, MdL: "Die beteiligten Landkreise müssen vom Gesamtprojekt profitieren, auch wenn in wenigen betroffenen Orten die Belastungen überwiegen werden." Das bedeute besseren Nahverkehr, bessere Bahnhöfe und günstigere Preise für die Kunden. (AZ)

