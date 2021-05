Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Grundschüler im Kreis Augsburg kehren in die Schule zurück

Plus Seit Dienstag liegt die Inzidenz im Landkreis unter 165. Für die Grundschüler im Kreis Augsburg beginnt am Montag der Präsenzunterricht – nach fünf Monaten.

Von Angela David

Um die Rückkehr der Kinder in den Präsenzunterricht wird seit Beginn der Pandemie gestritten – Bayern wählte bislang eher den vorsichtigeren Weg. Doch vor wenigen Tagen entschied sich die Bayerische Staatsregierung dann doch für eine stabile Inzidenz unter 165 als Grenzwert für den Unterricht in der Schule. Und beim Wörtchen "stabil" wird's kompliziert: Das heißt laut Kultusministerium: Unterschreitet ein Landkreis den Schwellenwert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen, treten die entsprechenden Maßnahmen ab dem übernächsten Tag in Kraft. Im Fall des Landkreises Augsburg fiel die Inzidenz am vergangenen Dienstag erstmals unter 165, der fünfte Tag ist der Samstag.

Themen folgen