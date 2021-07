Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Häuslebauer im Kreis Augsburg sollen schneller ihre Genehmigung bekommen

Plus Der Kreis Augsburg führt ab 1. August als erster in Schwaben den digitalen Bauantrag ein. Das soll Verfahren beschleunigen, bedeutet aber auch Veränderungen.

So mancher Häuslebauer kann ein Lied davon singen: Bevor auch nur der erste Stein steht, muss sein Traum vom Haus durch die Mühlen der Bürokratie und der Weg zur Baugenehmigung kann dauern. Ab 1. August soll es schneller gehen. Als erster Landkreis in Schwaben bietet der Kreis Augsburg Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Bauanträge digital einzureichen. Das soll das Verfahren beschleunigen und durchschaubarer machen, so die Hoffnung.

