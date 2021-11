Heimatverein: Ärger um Nicht-Wahl eines Beisitzers von der AfD

Plus Eigentlich sollen alle im Kreistag vertretenen Parteien im Vorstand des Heimatvereins vertreten sein. Doch jetzt ist ein Kandidat der AfD bei der Wahl durchgefallen.

Verstimmt zeigt sich aktuell der Königsbrunner AfD-Kreisrat Frank Skipiol. Als einziger Kandidat ist er von den Mitgliedern nicht in den Vorstand des Heimatvereins für den Landkreis Augsburg gewählt worden. Dabei sei im Vorfeld bei allen im Kreisrat vertretenen Fraktionen nachgefragt worden, wen sie für den Vorstand vorschlagen wollen. Skipiol sieht sich nun aufgrund seiner Parteizugehörigkeit diskriminiert. Das Landratsamt spricht hingegen von einer demokratischen Wahl.