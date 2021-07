Landkreis Augsburg

16:09 Uhr

Helfer des Roten Kreuzes aus der Region Augsburg ziehen ins Katastrophengebiet

Eine Schnelleinsatzgruppe des BRK fährt am Samstag in eines der vom Unwetter zerstörten Gebiete in Rheinland-Pfalz. Thomas Rittel (links) und Andreas Büchler haben den Marschbefehl telefonisch am Freitag um 11 Uhr erhalten. Die schriftliche Bestätigung ging kurz nach 16 Uhr ein.

Plus Telefonisch erreicht am Freitag um 11 Uhr der Marschbefehl die Schnelleinsatzgruppe. Der Auftrag stellt die Ehrenamtlichen vor eine noch nie da gewesene Herausforderung. So laufen die Vorbereitungen im Augsburger Land ab.

Von Matthias Schalla

Der Anruf hat Thomas Rittel aus Diedorf am Freitag bei der Arbeit erreicht. "Wir wurden um 11 Uhr informiert, dass wir eine Schnelleinsatzgruppe im Rahmen des 'Hilfeleistungskontingents Betreuung Schwaben' in eines der Katastrophengebiete in Rheinland-Pfalz stellen müssen", sagt der stellvertretende Fachdienstleiter. Noch stehe der genaue Ort nicht fest, 60 Einsatzkräfte werden jedoch am Samstag um 4.40 Uhr ausrücken, um vor Ort die Betroffenen und die vielen Helferinnen und Helfer zu verpflegen. Ein Einsatz, der die Organisatoren vor eine große Herausforderung stellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen