Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Hier ist im Landkreis Augsburg trotz Corona Adventsstimmung

Plus Weihnachtsmärkte gibt es im Landkreis Augsburg keine. Ein wenig adventlich wird es zum Beispiel in Aystetten, Gersthofen und Neusäß dennoch.

Von Marco Keitel

Am Gersthofer Rathausplatz sind die Weihnachtsmarkt-Buden inzwischen wieder abgebaut. Auch in den anderen Gemeinden im Augsburger Land herrscht gähnende Leere, wo normalerweise Menschen mit Glühwein und gebrannten Mandeln zusammenstehen würden. Stattdessen können die Landkreisbewohnerinnen und -bewohner zum Beispiel eine Reise von Brasilien über Ghana und Schweden nach Indien unternehmen. Und das, ohne Aystetten zu verlassen. Denn in der Gemeinde gibt es einen Adventsweg mit verschiedenen Stationen, an denen es etwas über internationale Weihnachtsbräuche zu erfahren gibt.

