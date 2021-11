Landkreis Augsburg

06:30 Uhr

Holz im Kreis Augsburg wird wieder günstiger: Aber warum?

Plus Experten im Landkreis berichten von sinkenden Holzpreisen. Warum das so ist und wie die Vergünstigung beim Verbraucher ankommen soll.

Von Katja Röderer

Wer sich was Schickes aus Holz in die Wohnung stellen will, braucht Geduld. Lange Lieferzeiten bei Möbeln und Baumaterialien sind im Moment eher die Regel. Hinzu kommt, dass Holz auch noch teurer geworden ist. Das traf auch Häuslebauer und Handwerker schwer. Doch damit ist nun Schluss, glaubt man den heimischen Holzexperten. Sie gehen davon aus, dass sich die Lage am Holzmarkt weiter entspannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen