Im Augsburger Land heißt es endlich wieder "o'zapft is"

Plus Nach dem langen Lockdown öffnen am Wochenende wieder die Biergärten. So haben sich die Gastronomen und Brauereien auf den lang ersehnten Moment vorbereitet.

Selten war die Freizeitplanung so einfach, wie an diesem langen Wochenende. "Ich werde voraussichtlich bereits am Samstag in Oberschönenfeld im Biergarten vorbeischauen", sagt Stephanie Schmid. Auch wenn es regnen sollte, würde es sich die Chefin der Brauerei Ustersbach nicht nehmen lassen, nach den vielen und langen Monaten des Lockdowns endlich mal wieder ein frisch gezapftes Bier unter freiem Himmel zu trinken. So wie ihr geht es vielen Menschen im Augsburger Land. "Auch wir Gastronomen scharren schon seit Langem mit den Hufen und warten darauf, dass es endlich wieder losgeht", sagt auch Josef Fuchs vom Gasthof in Steppach. Doch die Wirte stehen diesmal vor ganz neuen Herausforderungen.

