Landkreis Augsburg

vor 35 Min.

Im Dezember wird in Gablingen wieder geimpft

Da ist wohl noch einiges an Aufbauarbeit nötig: So sieht es derzeit im Impfzentrum in Gablingen aus.

Plus Der Landkreis Augsburg darf sein Impfzentrum wieder eröffnen. Doch bis es soweit ist, verstreicht wertvolle Zeit. Dafür gibt es einen ganz bestimmten Grund.

Von Christoph Frey

Die Hinweisschilder an den Straßen sind entfernt, die meisten Möbel abgebaut. Draußen am Zaun hängt noch ein großes Werbebanner, das auf das erste Covid-19-Impfzentrum des Landkreises Augsburg hinweist. Auf dem Schild daneben sind schon die ersten Buchstaben abgefallen. Sechs Wochen nach seiner Schließung ist das Impfzentrum in Gablingen öde und leer. Doch das soll sich ändern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen