Im Impfzentrum gibt es bis Weihnachten nur noch wenige Termine

Plus Viele Corona-Impfwillige scheitern im Landkreis Augsburg derzeit an der Terminvergabe. Warum der Landrat nun dazu aufruft, den Älteren den Vortritt zu lassen.

Die Mitarbeiter der Telefon-Hotline im Landratsamt haben derzeit keine Minute Pause. "Der Andrang ist immens", berichtet Pressesprecher Jens Reitlinger. Dabei kann er derzeit nicht viel Hoffnung darauf machen, dass alle Impfwilligen noch in diesem Jahr einen Termin erhalten können.