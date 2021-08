Landkreis Augsburg

Im Kreis Augsburg gibt es so viele Autos wie noch nie

Plus Auch in der Corona-Krise kauften die Menschen im Augsburger Land fleißig Pkw. Darunter war gerne mal ein E-Auto oder ein Hybrid.

Der Pkw-Bestand im Kreis Augsburg wächst derzeit im Jahresvergleich gemessen an der Einwohnerzahl: 655 Pkw pro 1.000 Einwohner waren es am 1. Januar 2020. 664 Pkw pro 1000 Einwohner waren es 2021: Das ist in der Bestandsanalyse für 2021 nachzulesen, die das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) jetzt veröffentlicht hat. Danach betrug zum Stichtag 01.01.2021 der Pkw-Bestand im Kreis Augsburg exakt 168.234 Fahrzeuge. Macht einen Zuwachs von 3.452 Pkw oder 2,09 Prozent.

