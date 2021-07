Im Kreis Augsburg verfällt erstmals Impfstoff wegen zu geringer Nachfrage

Plus Im Landkreis gibt es mittlerweile zu wenig Menschen, die sich impfen lassen möchten. Besonders bei jungen Menschen ist die Quote niedrig.

Es ist ein Wendepunkt der Impfkampagne des Landkreises. Erstmals sind am Wochenende sechs Dosen des Vakzins des Herstellers AstraZeneca verfallen, weil sie keiner haben wollte. Das zeigt: Nach Monaten des Impfstoffmangels kann sich nun jeder der möchte gegen das Coronavirus impfen lassen. Die langen Wartezeiten auf die Spritze gegen Corona sind vorbei.