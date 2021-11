Im Landkreis Augsburg wollen wieder mehr Menschen die Impfung gegen Corona

Mit den strengeren Regeln wird die Corona-Impfung im Landkreis Augsburg beliebter. Das zeigen die aktuellen Zahlen des Landratsamtes.

5219 Landkreisbürgerinnen und -bürger haben sich in den vergangenen sieben Tagen laut Landratsamt gegen Corona impfen lassen. In der Vorwoche waren es nur etwa 4000, die Woche davor noch weniger. Die Spritze gegen Corona ist wieder gefragt. Kein Wunder: Die Inzidenz steigt, die Krankenhaus-Ampel ist im tiefroten Bereich und die Regeln werden immer strenger – vor allem für Ungeimpfte.

Den Großteil der Impfungen machen schon seit langem die sogenannten Booster aus. Auch in den vergangenen sieben Tagen gab es 3137 Auffrischungen. Die Erstimpfung gab es nur 1091 Mal. Eine kleine Steigerung im Vergleich zur Vorwoche. Die meisten der Impfungen haben in den vergangenen Wochen die Hausärztinnen und Hausärzte durchgeführt.

Jetzt gilt im Landkreis Augsburg fast überall 2G

Diese Woche gab es die nächste Verschärfung der Corona-Regeln. 2G gilt jetzt fast überall, auch in der Gastronomie. Wo kein Abstand gehalten werden kann, gilt bei 3G-Plus oder 2G außerdem Maskenpflicht. In der Gastronomie darf die Maske am Tisch abgenommen werden. (mjk)

