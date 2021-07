Landkreis Augsburg

Impfung im Klassenzimmer: Am Dienstag startet die Sonderaktion im Kreis Augsburg

In den kommenden Tagen können sich Schülerinnen und Schüler im Augsburger Land in ihrer Schule – wie hier in der Realschule Zusmarshausen – impfen lassen.

Plus Mit mobilen Teams werden Kinder und Jugendliche in den Schulen geimpft. Auch in den Ortschaften sind Sondertermine geplant. Steigt damit die Impfquote?

Von Philipp Kinne

Die Quote vollständig Geimpfter im Augsburger Land liegt aktuell mit 38,3 Prozent unter dem bayernweiten Schnitt (44,1 Prozent). Das soll sich ändern. Mit Sonderaktionen will der Kreis das Impftempo ankurbeln - und erneutes Homeschooling verhindern. Am Dienstag fahren erste mobile Teams an die Schulen. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können den Impfstoff von Biontech/Pfizer bekommen. Auch Eltern oder Lehrer können sich kurzfristig im Klassenzimmer impfen lassen. Über 800 Schülerinnen und Schüler haben sich angemeldet.

