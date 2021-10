Landkreis Augsburg

vor 47 Min.

In Handwerk und Pflege fehlt im Landkreis Augsburg häufig Personal

Leiden die Ältesten unter dem Personalmangel? Die Pflege zählt laut der Agentur für Arbeit zu den Bereichen, in denen es viele offenen Stellen gibt. Wie sieht es im Augsburger Land aus?

Plus Für den Personalmangel im Landkreis Augsburg gibt es viele Gründe. Wie Arbeitgeber auf das Problem reagieren wollen.

Von Marco Keitel

Seit vielen Wochen ist bekannt: Immer weniger Menschen wollen im Landkreis Augsburg in der Gastronomie arbeiten. In manchen Restaurants bleibt teilweise die Küche kalt. Das Problem des Personalmangels hört hier aber nicht auf. Das zeigt ein Blick auf die Stellenanzeigen in Gemeindeblättern und Zeitungen. Wolfgang Haschner von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben sagt: "Die Unternehmen beklagen die Situation mehr und mehr. Alle Branchen sind gleichermaßen betroffen." Aber es gibt Ausnahmen im Augsburger Land.

