In den Stadthallen wird wieder gespielt - doch wo bleiben die Zuschauer?

In den Stadthallen wie hier in Gersthofen wird wieder gespielt. Doch die Kartenverkäufe bleiben noch weit hinter den Zahlen von vor der Corona-Pandemie zurück.

Plus Die Saison hat begonnen - die Stadthallen und Veranstalter im Kreis Augsburg legen wieder los. Doch wer zögert, sind die Zuschauer. Woran das liegen mag.

Von Gerald Lindner

Ob Willy Astor, Cash 'n' Go oder Brettl-Spitzen: Endlich können wieder größere Kulturveranstaltungen in der Region Augsburg stattfinden. Die Pandemie-Bestimmungen wurden so weit gelockert, dass vieles mit der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) wieder möglich ist. Bei 2G (genesen, geimpft) oder 3G-plus (genesen, geimpft, mit aktuellem PCR-Test) fallen die Einschränkungen seit Mittwoch sogar komplett. Die Kulturveranstalter, Stadthallen und Künstler legen los. Doch wie reagieren die Zuschauer mit dem wachsenden Angebot an Musik, Schauspiel, Kabarett und Show?

