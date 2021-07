Landkreis Augsburg

In der Gastronomie im Landkreis Augsburg wird verzweifelt Personal gesucht

Servicekräfte sind nach Beendigung des Lockdowns sowohl in Restaurants als auch in Hotels gesucht.

Plus Der Start nach dem Lockdwon sorgt für Optimismus in Hotels und Restaurants im Landkreis Augsburg. Doch viele Servicekräfte kehren der Gastronomie den Rücken.

Von Steffi Brand

Es ist ein fast schon ungewöhnliches Bild geworden: Die Menschen sitzen im Biergarten oder steuern in Kleingruppen Restaurants und Cafés an. Wer dabei wachen Auges beobachtet, der sieht noch etwas: Die Servicekräfte haben mächtig viel zu tun. Das liegt zum einen daran, dass die Gäste in Scharen zurückgekommen sind - und zum anderen am Personalschwund. 2617 Personen arbeiteten zum Jahreswechsel 2019/2020 im Landkreis Augsburg im Hotel- und Gaststättengewerbe. Ein Jahr später waren es 2325 Menschen und damit elf Prozent weniger.

